'Hesap Yüksek Geldi' Nedeniyla Baba ve Oğulun Ölümü

'HESAP YÜKSEK GELDİ' DİYE BABA VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Van'da avukat B.K., silahlı saldırıdan bir gün müşteri olarak gittiği otelin restoran bölümünde gelen hesap üzerine otel sahibi ile tartıştı. Hesabı fazla bulan B.K., sabaha karşı saat 02.30'da yanına ağabeyi S.K.'yı da alıp, tekrar otele gitti. Otel sahibi Nihat Özeler (47) ve oğlu Abdulkerim Özeler'i (21) otelin önüne çağırıp önce tartışan avukat B.K,, daha sonra yanındaki silahla ateş açtı. Olayda baba ve oğlu hayatını kaybederken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren B.K. ve S.K., polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren iki kardeşen Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamaları devam ederken, olayda ölen baba ve oğlunun cenazeleri ise Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edileceği belirtildi.