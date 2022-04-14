Bir daha hesap ödemeyeceklerini söyleyip havaya ateş açan 3 kişi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bir daha hesap ödemeyeceklerini söyleyip havaya ateş açan 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Elazığ'da bir mekanda hesap ödedikten sonra bir daha hesap ödemeyeceklerini ve mekanın kendileri için çalışacağı tehditlerini savuran, çıkışta da havaya ateş açan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ'da bir mekanda hesap ödedikten sonra bir daha hesap ödemeyeceklerini ve mekanın kendileri için çalışacağı tehditlerini savuran, çıkışta da havaya ateş açan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir işletmeye gelen şüpheli şahısların yeme-içme sonrasında hesap öderken mekana bir daha hesap ödemeyeceklerini mekanın kendileri için çalışacağı tehditlerini savurarak iş yerinden çıktıkları esnada 3 el ateş etmeleri sonrası çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde zanlıların Ö.F.B., M.İ. ve Ö.Ö. olduğu tespit edildi. Emniyet güçlerince gerçekleştirilen operasyonda zanlılar yakalanarak gözaltına alınırken yapılan aramalarda 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Erkan Bay/ İHA)

Bir daha hesap ödemeyeceklerini söyleyip havaya ateş açan 3 kişi tutuklandı

Bir daha hesap ödemeyeceklerini söyleyip havaya ateş açan 3 kişi tutuklandı

Bir daha hesap ödemeyeceklerini söyleyip havaya ateş açan 3 kişi tutuklandı

Bir daha hesap ödemeyeceklerini söyleyip havaya ateş açan 3 kişi tutuklandı

Bir daha hesap ödemeyeceklerini söyleyip havaya ateş açan 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title