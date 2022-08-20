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Hesabına yanlışlıkla yatırılan paraların sahibini arıyor

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Elazığ'da yaşayan iş adamı Kazım Üstün, banka hesabına yanlışlıkla yatırılan paraların sahibini arıyor.

Elazığ'da yaşayan iş adamı Kazım Üstün, banka hesabına yanlışlıkla yatırılan paraların sahibini arıyor.

Elazığlı iş adamı Kazım Üstün, 7 Ağustos günü banka hesabına gelen paraları görünce şaşırdı. İşlerinin yoğunluğundan dolayı bir süre hesabında parayı bekleten Üstün'ün hesabına gün geçtikçe başka isimlere ait banka hesapları tarafından para akışı devam etti. Üstün, tanımadığı şahıslar tarafından hesabına yatırılan paraları gerçek sahiplerine iade etmek için banka ile iletişime geçti. Şu sürece kadar hesabına toplam 30 bin lira yatan Üstün, örnek bir vatandaşlık görevi sergileyerek parayı hiçbir şekilde harcamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Elazığ Banka Güncel Haberler

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