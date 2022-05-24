HES'in su borusu patladı; heyelan ve su taşkınlar yaşandı - Haberler

ERZURUM'un Tortum ilçesinde hidroelektrik santralinin ( Hes ) patlayan borusundan akan Su, heyelan ve su taşkınlarına neden oldu. Boruya müdahale etmek isteyen 3 HES çalışanı yaralandı.

Tortum ilçesinin Pehlivanlı ve Bağbaşı yol ayrımına 500 metre mesafede, özel işletmeye ait HESe su taşıyan boru, gece yarısı sıralarında patladı. Yüksek bir noktadan geçen borudan akan su, heyelan ve taşkınlar ile çevredeki yollarda bölünmelere neden oldu. Tepeden akan su, tonlarca toprağı de beraberinde sürükledi.

Heyelanın yok ettiği mezarlıkla ilgili İl Müftüsü ile görüştüğünü ifade eden Vali Memiş, "Kabirlerle ilgili olarak Müftü Bey'e talimat verdik, İslami açıdan ne gerekiyorsa yapacağız. Benim kanaatim kabirleri mümkün olduğu kadar yapacağız" dedi.