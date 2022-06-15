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HES havuzuna düşen karaca kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Adem Güngör - Güncel
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HES havuzuna düşen karaca kurtarıldı Artvin'in Arhavi ilçesinde HES havuzuna düşen karacayı çay fabrikası çalışanı kurtardı.

Hes havuzuna düşen karaca kurtarıldı

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde HES havuzuna düşen karacayı çay fabrikası çalışanı kurtardı. Boğulmaktan kurtarılan karaca yeniden doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre olan ilçeye bağl Kemerköprü köyünde akşam saatlerinde meydana geldi.

Kamilet vadisi boyunca akıntıya kapılarak köyde bulunan HES havuzuna sürükleyen karaca, boğulmak üzereyken yardımına çay fabrikası çalışanı Alper Aydın ve köylüler yetişti.

Hiç düşünmeden soğuk sulara giren Aydın, karacayı bulunduğu yerden çıkartmayı başardı. Boğulma tehlikesi yaşayan karaca HES havuzundan çıkartılarak yeniden yaşam alanı olan doğaya salındı.

İhlas Haber Ajansı / Adem Güngör - Güncel

Artvin Arhavi Aydın HES Güncel Haberler

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