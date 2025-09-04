Hertford El İşçileri Gizli Topluluğu, Meydanı Yün Eslerle Donattı

İngiliz "Hertford El İşçileri Gizli Topluluğu (Secret Society of Herford Crafters)" çoğunluğu Türkiye'de üretilen yün ipliklerle ördükleri el işleriyle kentin meydanını süsledi.

Nehirleri, tarihi binaları, yaban hayatı, doğası ve yaşam alanlarıyla bilinen Hertfordshire Kontluğunun merkezinde, etrafa neşe yaymak, gıda israfına dikkati çekmek, topluma çevre bilinci aşılamak, topluluk ruhunu güçlendirmek ve yerel hayır kurumlarına bağış toplamak amacıyla 2017'de kurulan topluluk, acemi örgücülerden yetkin tığ işçilerine, usta keçecilerden yorgancılara kadar yaklaşık 150 üyeden oluşuyor.

Topluluk, haftada 3 kez düzenli buluşarak, çay eşliğinde projelerini konuşuyor.

Gönüllü ekip ise haftanın her günü, süpermarketler ve perakendecilerin taze gıda fazlalarını toplayarak, bunları evsizler ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Birçok yerel işletmenin de destek verdiği topluluk, kuruluşundan itibaren yılda iki kez kentin farklı noktalarını belirli bir temaya göre yün ve keçe eserle donatıyor.

Üyelerin, bağışlanan yün ipliklerle temaya göre ördükleri figürler ve el işi eserlerin bir araya getirilmesiyle tek elden çıkmış izlenimi veren ve her yeri kaplayan yaratıcı örgü yumağı ortaya çıkıyor.

Bu eserle dikkatleri üzerini çekmeyi başaran topluluk, kurduğu stantta üyelerinin maharetli ellerinden çıkan yün oyuncak ve aksesuarları satışa sunuyor.

Elde edilen gelir, topluluğun seçtiği hayır kuruluşuna bağışlanıyor.

Topluluğun son olarak etrafını yün ürünlerle donattığı Hertford Parlamento Meydanı hem yerel halkın hem de turistlerin ilgi odağı oldu.

Meydandaki heykeli çerçeveleyen demirleri, kentin simgelerini yansıtan örgülerle saran topluluk, demir dubalara da sazlık görünümü verip kılıf ördü.

Tığlama, dikme ve geri dönüşüm teknikleriyle ortaya çıkan çalışmada kentin nehirleri, balıklar, ördekler, sakarmeke kuşları, arılar, kelebekler, sazlıklar, otlar, çiçekler, kurbağalar, kerevitler, tarla fareleri, sincaplar, balıkçıllar, su samurları, gezinti tekneleri, yüzücüler, kano yapanlar, balıkçılar, kuş gözlemcileri, bisikletçiler, köpek gezdirenler, koşucular, çardaklar ve piknikçiler yer aldı.

Temizliğin önemini vurgulamak için çöple dolu nehre de yer verilen çalışma, turistlerin fotoğraf çekmek için vakit geçirdiği mekana dönüştü.

"2017 yılında küçük bir kadın grubu, posta kutusu süsleri yapmaya başladı"

Topluluk üyelerinden emekli polis memuru Kath Carter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son birkaç haftadır yerel insanlara yiyecek sağlayan ve yiyecek atıklarının israf edilmemesi için çalışmalar yürüten Hertford Pantry için bağış topladıklarını söyledi.

Meydanı sessizce süslediklerini anlatan Carter, "Arkadaşlarımız bir ???????pazar sabahı saat 04.00'te hiç ses çıkarmadan kurmaya başladı. Bazı şeyler, örneğin arkamızda gördüğünüz nehirlerimizin isimlerini taşıyan panolar asılmaya hazır şekilde paneller halinde buraya getirildi, burada birleştirildi. 2017 yılında küçük bir kadın grubu, posta kutusu süsleri yapmaya başladı. 2018 yılında 1. Dünya Savaşı'nın bitiş yıl dönümü dolayısıyla Hertford Kalesi'nde, Londra Kulesi'nin gelinciklerini yeniden yarattık. Bu, bizim yılda iki kez farklı fikirler ortaya çıkarmamızı sağladı." diye konuştu.

Carter, Hertford'ın ördek yarışlarını, kanallarını ve güzelliklerini esere işlediklerini, bunun yanı sıra çevre kirliliğine değindiklerini kaydetti.

"Bir tarafta yaban yüzücüleri, kanolar ve kürek tahtaları var. Diğer tarafta çöp ve kirlilik var. Her ne kadar bizde çok olmasa da ne yazık ki mevcut." ifadelerini kullanan Carter, şöyle devam etti:

"Örgülerdeki ipliklerin bir kısmı topluluğa bağışlandı. Bu projeyi bitirdiğimizde ve insanlar gördüğünde çatı katlarını kontrol ediyorlar, kalan iplerini bize bağışlıyorlar. Bunun yanı sıra çeşitli şeyler satarak da para topluyoruz. Farklı aktiviteler de yapıyoruz. İplerin çoğunu da topladığımız paralarla aldık. Bu iplerin çoğu Türkiye'den geliyor. İplerin etiketlerinin arkasına baktığınızda Türkiye'deki fabrikaların yaptığını görüyorsunuz, 'Türkiye'de sevgiyle üretildi.' yazıyor."

"Kasabadan geçen bisikletliler durup bakıyor"

Kath Carter, projelerini görenlerin yürürken aniden bunu fark ettiklerini anlattı.

Sosyal medyada paylaşıldığında insanların sadece bunu görmek için geldiğine dikkati çeken Carter, "Kasabadan geçen bisikletliler durup bakıyor. Yürüyüş gruplarında olanlar bizim burada olduğumuzu biliyorlar. Bizi yürüyüş rotalarına dahil ediyorlar. Yılın bu zamanında tatil olduğu için çocuklar da gelip bakıyor. Ayrıca insanları eğlendirmek için çocuk aktivitemiz ve bilgi yarışmamız da var. Bilgi yarışmasını kazananlara güzel bir hediyemiz oluyor." dedi.