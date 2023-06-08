Herson'un Rusya kontrolündeki bölgelerinde kurtarma çalışmaları sürüyor

Ukrayna'da Kakhovka barajının yıkılmasının ardından meydana gelen selin ardından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), Herson bölgesinde, Rus kontrolündeki yerlerde arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

EMERCOM'dan yapılan açıklamada, Kırım'dan gönderilen 45 kişilik arama kurtarma ekibinin, 70'i çocuk 300 kişiyi kurtardığı ifade edildi. EMERCOM'dan paylaşılan görüntülerde, ekiplerin hazırlıkları, su baskınlarının meydana geldiği sokaklarda botlarla ilerleyişleri ve kurtarma çalışmaları yer aldı.

İKİ ÜLKE BİRBİRİNİ SUÇLAMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve diğer resmi Ukrayna kurumları, barajın yıkılması konusunda Rusya'yı suçladı ve bunun 'Rusya'nın terör eylemi' olduğunu belirtmişti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise Ukrayna'nın karşı saldırısında başarısız olduğunu ve Herson yönünde pozisyonunu güçlendirmeye çalıştığını ve Rusya'nın saldırılarını engellemek için barajı yıktığını söylemişti.