Herson'da Protestoculara Silahlı Müdahale

Rusya'nın saldırılarını devam ettirdiği Ukrayna'da Herson kentinde halk işgali protesto etti. Ukraynalı askeri yetkililer, bölgedeki Rus birliklerinin Ukraynalı protestoculara ateşli silah ve ses bombasıyla müdahale ettiğini belirtti. Rus yetkililerden müdahaleyle ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Nüfusu yaklaşık 250 bin olan Herson, Rusya'nın saldırılarında ilk hedef olan kentler arasında

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