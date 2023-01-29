Hersek Lagünün'de 73 farklı türden toplam 8 bin kuş tespit edilerek kayıt altına alındı

-Hersek Lagününde 2023 kış ortası kuş sayımı

YALOVA - Yalova'nın Altınova Belediyesi Kuş Gözlem Ekibi, Hersek Lagününde Kış Ortası Su Kuşu Sayımları gerçekleştirdi.

Altınova Belediyesi Kuş Gözlem Ekibi, Hersek Lagününde Kış Ortası Su Kuşu Sayımları gerçekleştirdi. Sayımda 73 kuş türünden toplamda 8 bin kuş tespit edildi.Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül başkanlığında, Kuş Gözlemcisi ve Kuş Fotoğrafçısı Ergün Cengiz, genç Kuş Bilimci Çağan Abbasoğlu ve Altınova Belediyesi Kuş Gözlem Ekibi, 2023 Kış Ortası Su Kuşu Sayımı çalışmasını tamamladı. Kuş sayımına Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral da katıldı.

Altın şehrin altın kuşu

Hersek Lagününde KOSKS hakkında bilgi veren Fatih Bülbül, Altınova Belediyesi olarak yaptığımız 2023 yılı kış ortası su kuşu sayımında (KOSKS), 73 farklı türden toplam 8 bin kuş tespit edilerek kayıtlara geçirilmiştir. Su kuşu olarak da 38 farklı tür alanda gözlemlenmiştir. Alanın en önemli kuşu Flamingo (Allı Turna) binin üzerinde sayıldı. Yine 2 bine yakın ördek sayıldı.

Nesli tükenmekte olan dikkuyruk ördeği ve alanı seven 2-3 haftadır lagünde beslenen 2 birey altıngöz ördeği altın şehir Altınova için önemli kayıt oldular. KOSKS çalışması sonunda elde edilen veriler e-bird veri tabanına eklendi. Alan çevresinde 8 saat sürede 31,54 km yol gidilerek 6 ayrı noktadan gözlem yapıldı diye konuştu.

Bülbül, tüm dünyada su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu, sulak alanlarda kümelendikleri ocak-şubat aylarında her yıl düzenli olarak yapılan sayımın su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan eko sistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerin başında geldiğini anlattı. KOSKS çalışmalarıyla elde edilen verilerle Türkiye'deki sulak alan işleyişi ve kullanım faaliyetleri izlemekte olduğuna vurgu yapan Bülbül, Koruma çalışmalarına altlık oluşmakta, yıllara göre tür sayısı ve popülasyon büyüklüğündeki değişiklikler takip etmekte, nesli tehlike altında olan türler için hazırlanacak tür eylem planlarına altlık oluşturulmaktadır. Sayım sonuçlarına göre; sulak alanlar, su kuşları ve çevre konularında kamuoyunun bilgilendirilmesine katkı sağlanmakta ve farkındalık artırılmakta ve ülkemizdeki kuş gözlemcilerine uygulamalı eğitim imkanı sunulmaktadır ifadelerini kullandı.