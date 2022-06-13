Herkesin anlamaya çalıştığı GES nedir?
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Gelir Endeksli Senet'i (GES) herkes anlamaya çalışıyor?
Gelir Endeksli Senet'i (GES) herkes anlamaya çalışıyor?
AKP'li Şamil Tayyar bile "Karar mekanizmasındaki tek yetkili tartışmalara açıklık getirmedi" dedi.
Dolar yine yükselişte; ne olacak?
ENAG Üyesi Barış Kaan Basdil, Candan Yıldız'a yorumladı
Yeni yatırım aracı GES'e yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? #Ekonomi | #GES— Haberler (@Haberler) June 10, 2022
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