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Herkesin anlamaya çalıştığı GES nedir?

DailyMotion.com - Güncel
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Gelir Endeksli Senet'i (GES) herkes anlamaya çalışıyor?

Gelir Endeksli Senet'i (GES) herkes anlamaya çalışıyor?

AKP'li Şamil Tayyar bile "Karar mekanizmasındaki tek yetkili tartışmalara açıklık getirmedi" dedi.

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