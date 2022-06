Herkes "okumayacak" dedi, annesinin 12 yıllık desteğiyle mezun oldu

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan özel gereksinimli öğrenci Şevval Yılmaz, tüm zorluklara ve her şeye rağmen annesinin desteğiyle liseden mezun oldu.

Doğuştan özel gereksinimli olan Şevval Yılmaz (20), İlkokulu ve Ortaokul olmak üzere 8 yıl boyunca, annesinin sırtında okuluna götürüldü. Daha sonra liseye geçiş yapan Yılmaz, 4 yıllık liseyi de evinde annesinin desteğiyle ve bağlı olduğu Büyükçiftlik Çok Programlı Anadolu lisesinin öğretmenin verdiği imkanlarla tüm zorluklara rağmen okulunu iyi derece bitirip mezun olmayı başardı.

"Özel gereksinimli olan Şevval Yılmaz'a sürpriz mezuniyet töreni"

Bağlı olduğu Büyükçiftlik Çok Programlı Anadolu Lisesinin öğretmenlerinin Şevval Yılmaz'ın evinde yaptığı sürpriz mezuniyet törenini gerçekleştirdiler. Evde öğretmelerini karşısında gören Yılmaz, büyük heyecan yaşayarak hepsine tek tek teşekkür ederek, bundan sonra hedefim üniversite olacağını belirtti. 12 seneden sonra kızının mezuniyet mutluluğunu yaşayan Fadile Yılmaz, "Bugün kızımın bu heyecanını hiçbir şeye değiştirmem" dedi.

"O bizi bu mezuniyetle mutlu etti"

Bugün büyük heyecan yaşadıklarını ifade eden Yüksekova Milli Eğitim Şube Müdürü İskender Akdoğan, "Yapılan görevlendirmeyle bizde Şevval kızımıza 4 yıl evde düzenli bir şekilde eğitim verdik. Şuan öğrencimiz mezun oldu bizde o mutluluğu yaşıyoruz. İnşallah en kısa zamanda diplomasını da getirip vereceğiz. Aynı şekilde vazgeçmeyecek şekilde yine ayni azimle yola devam etmesini istiyoruz, inanıyoruz ki devam edecektir. Her zaman azimli olduğunu biliyorduk. Her zaman olduğu gibi Milli Eğitim Müdürlüğü olarak her zaman yanındayız" dedi.

"Kızımı 8 sene sırtımda okula taşıdım"

Yıllardır kızın mezun olacağı günü beklediğini ifade eden anne Fadile Yılmaz, "Çevrede herkes kızını boşuna okutuyorsun. Ben vazgeçmedim ve 8 sene sırtımda, 4 yılda evde okuttum. Şuan mezun olma heyecanını yaşıyorum. Önceden Yüksekova Gazi İlkokulu ve Ortaokulunda 8 sene boyunca ben götürüp getirdim. Şimdide onun mezuniyet heyecanını yaşıyorum. Yıllardır herkes bana diyordu kızını boşuna okutuyorsun, ama ben onun eğimi için asla vazgeçmedim okuttum. Şimdi mezun oldu 2 belgeyi de beraber aldı. Bu bizim en güzel hediyemiz oldu. Bize desteklerini esirgemeyen tüm öğretmenlerine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Ben annemin sayesinde bu dereceye gelip mevzun oldum"

Muzun olma mutluluğunu yaşayan Şevval Yılmaz, "Herkes bana diyordu sen çalışamazsın, yapamazsın ama en büyük destekçi olan annem sayesinde ben başardım. Şuan liseden mezun olmayı başardım. Ben ne yapsam annemin hakkını da ödeyemem asla. Ona ne kadar teşekkür etsem az. Çünkü onun sayesinde bu dereye geldim o bana gece gündüzü feda etti. Bugün öğretmenlerim de bana sürpriz yapıp evimize geldiler. Muzuniyet heyecanını yaşattılar. Bana karnemi verdiler. 2 belge almayı hak kazandım. Bugün en güzel mutluluk benimdir çünkü liseyi de bitirdim" şeklinde konuştu.

Daha sonra mezuniyet şapkasını atan Yılmaz bu güzel günü yaşatan herkese teşekkür etti.