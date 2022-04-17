Herekol Dağı eteklerindeki Köprüçay Kanyonu ilkbaharın renklerine büründü

PERVARİ, SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesindeki Köprüçay Kanyonu, doğa tutkunlarınca keşfedilmeyi bekliyor.

Herekol Dağı eteklerindeki Köprüçay köyünde bulunan yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki kanyon, Herekol'dan doğan ve Botan Çayı'na karışan Erik Deresi'yle doğal güzellik oluşturuyor.

Dik yamaçları ve eşsiz manzarasıyla doğasever ve fotoğraf tutkunlarını bekleyen kanyon, ilkbaharın gelmesiyle doğanın birçok rengine büründü.

Köy sakinleri, dinlenmek ve piknik yapmak amacıyla ziyaret edilen kanyonun turizme kazandırılmasını istiyor.

"Eşsiz bir manzaraya sahip"

Köprüçay köyü muhtarı Şükrü Koçak, AA muhabirine, köylerinde yer alan kanyonun görülmeye değer fakat az insan tarafından bilinen bir yer olduğunu söyledi.

Kanyonun ortasından Herekol'dan doğan ve Botan Çayı'na karışan Erik Deresi'nin geçtiğini belirten Koçak, "Köprüçay Kanyonu'nun hak ettiği değere kavuşmasını ve turizme kazandırılmasını istiyoruz. Eşsiz bir manzaraya sahip. Fazla bilinmiyor ama bilindiği takdirde buralar ziyaretçi akınına uğrayacak." dedi.

Bölgede güvenlik sorununun bulunmadığını ve huzurun hakim olduğunu ifade eden Koçak, herkesi bu kanyonu görmeye beklediklerini dile getirdi.

Köylülerden Abdulcelil Kızıl da kanyonun Erik Deresi'yle oluşturduğu manzaranın doğallığını koruduğuna değinerek, "Buraya piknik amacıyla geliyoruz. Herkesin de gelip görmesini istiyoruz. Geçmişte bu bölgede bazı terör olayları yaşandı ama çok şükür şu anda hiçbir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.

"Su sesi öyle yankılanıyor ki insan ayrılmak istemiyor"

Siirt'ten kanyonu gezmeye gelen Zeki Eren de gördüğü en güzel kanyonlardan birinin Köprüçay Kanyonu olduğunu anlattı.

"Su sesi öyle yankılanıyor ki insan ayrılmak istemiyor. Daha önce bu köye geldim ama burayı görmemiştim. Bu sefer nasip oldu. Turistlerin gelmesi ve burayı keşfetmesi lazım." diyen Eren, baharın gelmesiyle her tarafın yeşile büründüğünü anlattı.

13 yaşındaki Kerem Yolbaş da ilk defa geldiği ilçede muhteşem bir manzarayla karşılaştıklarını söyledi.