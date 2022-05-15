Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 97-71 yenerek seriyi 3-0 kazanan... - Haberler

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 97-71 yenerek seriyi 3-0 kazanan...

AA - Serkan Avci - Güncel
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 97-71 yenerek seriyi 3-0 kazanan...

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 97-71 yenerek seriyi 3-0 kazanan Fenerbahçe Safiport şampiyon oldu.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 97-71 yenerek seriyi 3-0 kazanan Fenerbahçe Safiport şampiyon oldu.

AA / Serkan Avci - Güncel

Basketbol Süper Ligi, Mersin Yenişehir, Fenerbahçe, Play Off, Güncel, Haberler

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