Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 97-71 yenerek seriyi 3-0 kazanan... - Haberler

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 97-71 yenerek seriyi 3-0 kazanan...
AA - Serkan Avci - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 97-71 yenerek seriyi 3-0 kazanan Fenerbahçe Safiport şampiyon oldu.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 97-71 yenerek seriyi 3-0 kazanan Fenerbahçe Safiport şampiyon oldu.
AA / Serkan Avci - Güncel