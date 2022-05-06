Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Nesibe Aydın: 78 - Fenerbahçe Safiport: 100 - Haberler

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Nesibe Aydın: 78 - Fenerbahçe Safiport: 100

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Nesibe Aydın: 78 - Fenerbahçe Safiport: 100

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği Nesibe Aydın'ı 100-78'lik skorla mağlup ederek, seride durumu 3-0'a getirdi ve finale yükseldi.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında deplasmanda karşı karşıya geldiği Nesibe Aydın'ı 100-78'lik skorla mağlup ederek, seride durumu 3-0'a getirdi ve finale yükseldi.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Alper Özgök xx, Fatih Güler xx, Mesut Öztürk xx

Nesibe Aydın: Thomas xx 11, Snytsina xxx 13, Merve Uygül xx 6, Gülşah Bıçakçı x, Nacickaite xx 6, Hülya Asarcıklı xx 4, Meltem Yıldızhan xx 13, Harika Gözde Eldaş x, Coates xxx 25

Başantrenör: Erman Okerman

Fenerbahçe Safiport: Sabally xx 8, Manolya Kurtulmuş xx 2, Olcay Çakır Turgut xx 12, İdil Saçalır xx 6, Alperi Onar xx 10, Williams xxx 17, Mc Bride xxx 17, Iagupova xxx 19, Stokes xx 4

Başantrenör: Victor Lapena

1. periyot: 22 - 30 (Fenerbahçe Safiport lehine)

Devre: 37-61 (Fenerbahçe Safiport lehine)

3. periyot: 55-79 (Fenerbahçe Safiport lehine)

5 faul alan: Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Safiport)

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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