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Hera ve Haydut Palandöken'de Arama Kurtarma Köpekleri Olarak Görev Yapıyor

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Palandöken Kayak Merkezi'nde arama kurtarma ekiplerine katılan Hera ve Haydut, aldıkları eğitimlerle kayak severlere güven veriyor. Hera, Bursa'da özel bir eğitim merkezinde başarılı bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerini yürüttü. Haydut ise hızlı bir şekilde ekibe adapte oldu.

Hera ve Haydut Palandöken'in maskotu oldu

Aldıkları arama kurtarma eğitimleriyle kayak severlere güven veriyorlar

ERZURUM - Palandöken Kayak Merkezi'nde meydana gelecek bir arama kurtarma faaliyetinde değerlendirilmek üzere Hera ve Haydut hazır bekliyor.

Hera isimli köpek barınaktan sahiplenildikten sonra aldığı eğitimlerle Palandöken Kayak Merkezi'nde arama kurtarma köpeği olarak görev yapmaya başladı. Haydut isimli köpekte onun yolunda yürüyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder3200 AŞ'ye bağlı olarak Palandöken Kayak Merkezi'nde görev yapan arama kurtarma ekiplerinin çığ ve kayıplara karşı yaptıkları devriye çalışmalarında sahiplenilen Hera ve Haydut'da katılıyor.

Bursa'da özel bir eğitim merkezinde testlere giren Hera, arama kurtarma eğitimlerinden başarılı oldu. Daha sonra Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ ve kaybolan insan arama alanında uzmanlaştırılan Hera, arama kurtarma ekipleriyle devriyelere katılıyor. Teleferik ve kar motoruyla dağın her alanına giden Hera, kayak severlerinde sevgi ve ilgisiyle karşılaşıyor. Benzeri şekilde Haydut'ta devam eden eğitimlerle birlikte Palandöken'in karlı tepelerinde devriye atmaya başlayacak.

Hera zeki ve hiperaktif bir köpek

Palandöken Kayak Merkezi Merkezin arama kurtarma saha şefi Furkan Bozkurt, sahiplenildiğinde arama kurtarma köpeği olarak düşünülmeyen Hera'ya hiperaktif ve zeki olduğu için Bursa'da eğitim aldırttıklarını ve ekibe kazandırdıklarını belirterek "Saat 08.00'de pist açılışlarına çıkıyoruz. Hera ve Haydur bizimle beraber geliyor. Gece kayaklarımız olduğunda 19.30'da, olmadığında 16.30'da köpeklerimiz bizimle pist kapanışlarını yapıyor. Normal bir arama kurtarma personeli gibi bizimle beraber sabah mesaiye başlıyorlar. Şu ana kadar ikisinin de arama kurtarma tecrübesi olmadı. Ama tatbikatlara katılıyorlar. Hera Bursa'da özel bir eğitim merkezinde eğitimlerini tamamladı. Onlarda da başarılı bir şekilde arama kurtarma faaliyetlerini yürüttü. Haydut isimli köpeğimiz de hızlı bir şekilde bizlere adapte olmaya başladı." şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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