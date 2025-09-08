Hera'nın Şehri'ndeki kazılarda, cam üretimine ait izler bulundu

TEKİRDAĞ'da HeraionTeikhos (Hera'nın Şehri) Antik Kenti'nde süren arkeolojik kazılarda Bizans ve Roma dönemlerine ait buluntular ortaya çıkarıldı. Kazı başkanı Prof. Dr. Neşe Atik, kazı alanında cam ve cam fırını atıkları bulduklarını belirterek, "Bir cam üretimi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

Karaevli Mahallesi'nde Trak uygarlığının önemli yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilen HeraionTeikhos (Hera'nın Şehri) Antik Kenti'nde 25 yıl önce başlanan arkeolojik kazı çalışmaları aralıksız sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Geleceğe Miras Projesi'nin ikinci yılında kazılarda akropol alanının düzenlenmesi hedefleniyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat, Tasarım, Mimarlık Fakültesi Dekanı ve Arkeolojik Araştırmalar Ofisi Koordinatörü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik, bu yılkı çalışmalarda çok heyecanlı olduklarını belirterek, yeni ilginç buluntulara rastladıklarını söyledi.

'YÜKSEK KADEMELİ İNSANLARIN YERLEŞİM YERİ'

Sahil kesiminin tel çitle çevrildiğini ve 24 saat korunur hale getirdiklerini belirten Atik, "Bakanlığımız geçen seneki ziyaretinde yukarı taraftaki korumayı gördü, beğendi ve bize bütçe tahsis etti. Biz de şimdi deniz tarafını koruma altına aldık ve yıllardır yapmak istediğimizi yapıyoruz. Yukarı tarafta ören yeri haline getirilmesi için proje yürütülüyor. Orada tapınaklar var, orada tapınaklar varsa, deniz tarafında da zengin, önemli kişilerin yerleşimleri, evleri, sarayları ve atölyeleri olur. Biz burada neler varı bulmaya çalışacağız. Orası kutsal alan dersek doğru olur, burası da yüksek kademeli insanların yerleşim yerleri. Normal insanların yaşadığı alanlar ise tepenin kuzeye doğru olan bölgelerde mutlaka yerleşim yerleri var. Şimdi tarla görünümündeki arazilerde" dedi.

'MİMARİ BULMA PEŞİNDEYİZ'

Prof. Dr. Atik, deniz tarafındaki çalışmaların kendileri için çok ilginç olduğunu belirterek, "Çünkü dalgalar kalıntıları kesmiş. 6 metreye kadar yerleşim katmanları görüyoruz. Şimdi biz bir deneme sondajı, hatta ikinci deneme sondajını açtık. Bu katmanların hangi medeniyetlere, hangi yüzyıllara ait olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. Şimdiye kadar en üst katmanlarda Bizans bulduk, kara tarafındaki kazılarda neredeyse hiç Bizans kalıntıları bulmamıştık. Çünkü orada eski yıllarda ciddi bir tahribat olmuş, oradan çok toprak çekilmiş. Üst tabakalar yoktu. Buradaki ilk çalışmalarda bize, bu taraftan da toprak çekildiğini en üst katmanlarda kepçelerle bir karışıklık yaratıldığını gösteriyor ama 6 metreye varan yerleşim katmanları var. Biz o katmanlara profilden baktığımız zaman çok farklı dönemlere ait malzemeler gördük. Helenistik devrinin çok iyi olduğunu biliyoruz. Milattan önce 4'üncü yüzyıl Traklar zamanının burada parlak zamanı, onlara ait buluntular buluyoruz. Şimdi merakla, bu katmanlarda yerleşim yeri yani mimari bulma peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

'BİR KISIM YAPILAR SUYUN ALTINDA'

Bölgenin arazi yapısına dikkat çeken Prof. Dr. Atik, "Biz buraya kadastro uzmanlarını getirdik, parselin sınırlarını belirlemek üzere ortaya çıkan sonuç bizi çok şaşırttı. Arazi denize doğru çöküyor, tabi bu yüzyıllar içerisinde oluyor. Bir kısım yapılar ile limanın tamamı suyun altında. Yalnız çok altında değil, yüzerek bile dalıp görebileceğimiz nitelikte. Birinci derece sit alanı olduğu için herkesin dalabileceği bir yer değil. Bu sene bize başvurular oldu, biz de bakanlığımızla görüştük. Bakanlığının ekibinin içerisine alınması gerekiyor dalgıçların ama daha önce yapılan tespitlerde de limanın orada birkaç tane de lahit yani mezar var. Bu da demek oluyor ki gemilerle buraya lahit taşınmış. Marmara Adası antik çağda çok yaygın kullanılan bir mermer ocağı, oradan mermer bloklar da çeşitli şehirlere deniz yoluyla taşınıyor. Kısmen çalışılmış kabaca yontulmuş lahit mezarlar da taşınıyor. Demek ki buraya da lahit mezar taşımışlar ama karaya çıkaramadan batırmışlar. Onun için birkaç tanesi gözüküyor. Biz önümüzdeki yıl video ile fotoğraf ile tespit yapacağız. Ondan sonra dışarı çıkarmaya değer kalıntılar varsa su altı kazısı düşünülüyor. Ancak şu aşamada sadece tespit etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

'CAM ÜRETİMİNE AİT İZLER BULDUK'

Prof. Dr. Neşe Atik, kazı alanında ilginç buluntulara rastladıklarını belirterek, "Bu yılki ilk kazılarımızda, bu sondajımızda bize ilginç buluntular geldi aslında. Epeyce bir Bizans çanakları, parlak güzel ve Bizans sikkeleri, bu Bizans sikkeleri 13-12-11'inci yüzyıllardan. İnmekte olduğumuz tabakalarda geç Roma dediğimiz Milattan sonra 6-7'nci yüzyıla ait sikkeler de var. Ama aynı zamanda Roma dönemine, milattan sonra 2 ve 3'üncü yüzyıllara ait kap parçaları gelmeye başladı. Fakat ilginç buluntu, cam atıkları ve cam fırını atıkları. Cam fırınları, ekmek fırınları gibi, belli bir ısıya ulaştığında bu fırınlar çöküyor. Toprak eriyor aslında. Biz de öyle bir parça döşemesi, bir parça kenarından fırın atığı bulduk ve cam cürufları bulduk. Bir cam üretimi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,