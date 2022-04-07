'Hera'nın otomobilde bulduğu 6 kilo esrara 2 tutuklama

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde durdurulan otomobilde, narkotik köpeği 'Hera' ile yapılan aramada, 6 kilogram kubar esrar ele geçirildikten sonra gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Marmaris'e uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Dün sabah ilçe merkezinde önlem alan polisler, uyuşturucu taşındığı belirlenen otomobili durdurdu. Narkotik köpeği 'Hera' ile yapılan aramada, bagajdaki stepnede 6 kilogram kubar esrar, 619 gram metamfetamin ve 1 gram kokain ele geçirildi; araçta bulunan O.A. ile P.H. de gözaltına alındı.