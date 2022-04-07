'Hera'nın otomobilde bulduğu 6 kilo esrara 2 tutuklama - Haberler

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'Hera'nın otomobilde bulduğu 6 kilo esrara 2 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Cavit Akgün - Güncel
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'Hera'nın otomobilde bulduğu 6 kilo esrara 2 tutuklama

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde durdurulan otomobilde, narkotik köpeği 'Hera' ile yapılan aramada, 6 kilogram kubar esrar ele geçirildikten sonra gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde durdurulan otomobilde, narkotik köpeği 'Hera' ile yapılan aramada, 6 kilogram kubar esrar ele geçirildikten sonra gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Marmaris'e uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Dün sabah ilçe merkezinde önlem alan polisler, uyuşturucu taşındığı belirlenen otomobili durdurdu. Narkotik köpeği 'Hera' ile yapılan aramada, bagajdaki stepnede 6 kilogram kubar esrar, 619 gram metamfetamin ve 1 gram kokain ele geçirildi; araçta bulunan O.A. ile P.H. de gözaltına alındı.

'KÖPEKLE ARAMA YAPILMASA YAKALANMAYACAKTIK'

O.A.'nın, polisteki ifadesinde, "Aracımızı polisler durdurunca şok yaşadım. Bizi aşağı indirip köpek ile arama yaptılar. Köpek bagajdaki paspasın altında uzun süre koklama yapınca polisler arama yaptı ve poşetin içindeki uyuşturucuları buldu. Köpek ile arama yapılmasaydı belki de yakalanmayacaktık" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.A. ile P.H., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel

Uyuşturucu, Marmaris, Narkotik, Esrar, Güncel, Haberler

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