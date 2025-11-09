AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle 'Her Aile 1 Fidan Sevdamız Yeşil Vatan' kampanyası hayata geçirildi. Proje kapsamında her yeni doğan bebek ve yeni evli çift adına bir fidan dikilecek.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen '11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü' çerçevesinde bu yıl Yeşil Vatan Seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle 'Her Aile 1 Fidan Sevdamız Yeşil Vatan' kampanyası hayata geçirildi. Proje kapsamında her yeni doğan bebek ve yeni evli çift adına bir fidan dikiliyor. Bu çerçevede Bakan Göktaş, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde yeni doğan bebekleri ziyaret etti. Bakanlar, üçüncü bebekleri dünyaya gelen Meryem-Yasin çiftinin bebekleri Asel'i, ilk bebeklerini kucaklarına alan Asiye-Abdulkadir çiftinin bebekleri Meryem'i ve üçüncü bebekleri dünyaya gelen Şeyma-Emre çiftinin bebekleri Alpay Aslan'ı ziyaret ederek ailelere fidan sertifikalarını takdim etti. Ailelere proje hakkında bilgi veren Göktaş ve Yumaklı, Koşar ailesine Çorum Sungurlu'da, Dinçer ailesine Ankara Yenimahalle'de, Uludağ ailesine Ankara Etimesgut'ta bebekleri adına dikilen fidanların sertifikalarını sundu.

'81 İLİMİZDE AİLE ORMANLARINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Her Aile 1 Fidan', Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Yeşil Vatan Seferberliği'ne katkı sunmak amacıyla çok kıymetli bir proje. Doğan her bir bebeğimizin, evlenecek her çiftimizin artık bir fidanı olacak. Bizler de hem nikah akitlerinde hem de yeni doğan bebeklerimize sertifikalarını isme özel takdim etmiş olacağız" dedi.

Ağacın aileyi temsil ettiğini vurgulayan Göktaş, "Fidan çok kıymetli çünkü ağaç oluyor. Ağaç, aile demek. Geçmişten geleceğe, topraktan dallarına uzanan, aileyi simgeliyor" diye konuştu.

'Aile Yılı' ve 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' kapsamında demografik değişimle yaşlanan nüfusa yanıt verecek adımlar attıklarını söyleyen Bakan Göktaş, "Bu yıl içinde 81 ilimizde aile ormanlarını hayata geçireceğiz. Bu kıymetli projeyi bakanımızla beraber yürütmekten büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

'KAMPANYA İLE 1,5 MİLYON FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURACAĞIZ'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılında 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan ettiğini hatırlatarak, "Bu, yeşil akım geliştirmek adına yapıldı. Şu anda Avrupa'da biz ağaçlandırmada 1'inciyiz. Her yıl çeşitli kampanyalarla bunu ileriye taşıyoruz. Bu sene de 2025 yılında Milli Ağaçlandırma Bayramı başta olmak üzere bir yıl sürecek etkinlikler silsilesi başlattık" dedi.

Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan 'Her yolcu için yeşil vatana bir fidan' protokolü kapsamında bir yıl boyunca 13 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını belirtti. Bakan Göktaş'ın önerisiyle 'Hem yeni doğan bebekler hem de yeni evli çiftler için' fidan dikileceğini belirten Bakan Yumaklı, "Bu, ülkemizin geleceğe dair umutlarını taze tutmak adına son derece önemli olacak. Hem yeni doğan bebekler için hem de yeni evli çiftlerimiz için bir yılda yaklaşık 1,5 milyon gibi bir fidanı toprakla buluşturmuş olacağız" diye konuştu.

Yumaklı, 11 Kasım'dan itibaren bir yıl boyunca orman yangınları veya başka nedenlerle zarar gören alanların yeniden fidanla buluşturulacağını vurgulayarak, "Bugün burada yenidoğan 3 bebeğimizi ziyaret ettik. Gözümüz gönlümüz açıldı, ülkemiz adına umutlandık. Vatandaşlarımızı da 11 Kasım 2025 saat 11.11'de 'geleceğenefes.gov.tr' adresinde belirlenen alanlarda fidan dikmeye davet ediyoruz" dedi.

Program sonunda Bakan Yumaklı, Bakan Göktaş'a memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde dikilen fidanın sertifikasını hediye etti. İki bakanlık arasında yapılan protokol kapsamında, 5 yıl boyunca doğan her bebek ve yeni evlenen çiftlerin adına dikilen fidanlar için e-sertifikalar hazırlanarak tüm ailelere ulaştırılacak.

