Her Şey Üreticiler İçin

MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başlatılan ve 5 Nisan'a kadar başvuruları devam edecek olan gübre desteği ile ilgili saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, saha çalışmasında üreticilerin başvurularını da alıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca 291 ton nitropower gübresinin alımı için Manisa Tarım Kredi Kooperatifi ile sözleşme yapılarak imzaların atılması ve gübre siparişinin verilmesinin ardından Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri saha çalışması yaparak, gübre desteği noktasında üreticileri bilgilendirmeye devam ediyor. 5 Nisan'da son bulacak olan gübre desteğine başvurular yoğun ilgi görürken, Büyükşehir ekipleri saha çalışmasında üreticilerin başvurularını da alıyor. Başvuruların alınmasının tamamlanmasıyla birlikte gübre desteğine hızla başlayacaklarını belirten Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde üreticilerimize desteğimiz devam ediyor. Bu kapsamda 3 milyon 122 bin 89 liralık gübreyi yüzde 75 hibeli olarak 17 ilçede üretim yapan çiftçilerimize dağıtmak için çalışmalarımız sürüyor. Üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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