İSTNBUL-?HER SEMTE BİR KÜTÜPHANE? PROJESİ İLE BEYOĞLU'NUN 10'UNCU KÜTÜPHANESİ AÇILDI

Beyoğlu'nda başlatılan 'Her Semte Bir Kütüphane Projesi' ile farklı semtlerde 9 kütüphane açılmıştı. Semt kütüphanelerin 10'uncusu olan Piripaşa Kütüphanesi'nin açılışı da dün, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız tarafından gerçekleştirildi.

Beyoğlu'nda okuma alışkanlığının artırılması ve vatandaşların kitaplara daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla 'Kütüphane Seferberliği' başlatılmıştı. Belediye tarafından hayata geçirilen 'Her Semte Bir Kütüphane' projesi kapsamında ilçenin her semtinde bir kütüphane kurulması için çalışmalar devam ederken, bu kapsamda ilk olarak ilçenin en büyük kütüphanesi olan Türabibaba Kütüphanesi'nin yanı sıra dokuz kütüphane tamamlanarak hizmete açıldı. Semt kütüphanelerinin onuncusu olan Piripaşa Kütüphanesi; Kütüphane Haftasında, öğrencilerle düzenlenen açılış töreniyle okuyucularını ağırlamaya başladı.

'5 BİN KOLAKSİYON BULUNMAKTA'

Piripaşa Kütüphanesinde Türk ve Dünya Edebiyatı, Tarih, Felsefe, Bilim, Psikoloji, Teknoloji ve Sanat gibi daha birçok alana ev sahipliği yapan yarı yarıya çocuk yetişkin kategorisini içeren 5 bin koleksiyon bulunmaktadır. Kütüphane okuyucu oturma kapasitesi 22 olup üye sayısı 241 kişidir.

KÜTÜPHANE HAFTASINA ÖZEL ETKİNLİKLER

Kütüphanede okuyuculara araştırma ve ders çalışma imkanı sağlanmakla Kütüphane Haftası dolayısıyla tüm hafta; Hikaye-şiir atölyeleri, Kaligrafi ve Kitap Ayracı Yapımı Workshop'ı, Yazar-Öğrenci buluşmaları gerçekleştirilecektir.

'ÖNEMLİ OLAN NE KADAR BÜYÜK OLDUĞU DEĞİL'

Açılış programında, Beyoğlu'nda 'Her Semte Bir Kütüphane' anlayışıyla yola çıktıklarını belirten Başkan Haydar Ali Yıldız, büyük kütüphaneler yapmak yerine farklı semtlerde kütüphaneler yaparak insanların buralara ulaşmasının kolay olmasının önemli olduğunu söyledi. Çocuklar ve gençlerin kitap okuyacağı, ders çalışacağı bir ortam oluşturmaya özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Yıldız, 'Bugün Piripaşa Mahallemizde, Hasköy bölgemizde yine bir millet kütüphanesini çocuklarımıza kazandırmanın büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz' açıklamasını yaptı.

'ONLAR OKUYACAK, BİZ ÇAY KEKLERİNİ İKRAM EDECEĞİZ'

Başkan Haydar Ali Yıldız, sözlerine şunları ekledi:

'Bundan sonra da her bölgede çocuklarımızın ihtiyacını karşılayacak kütüphaneler inşa edeceğiz. Burada kitap okuyacaklar, internete girebilecekler, ders çalışabilecekler. Biz de çay ve keklerini ikram edeceğiz. Bugün bu açılışımızın mutluluğunu yaşıyoruz. Kütüphane Haftamız kutlu olsun.'

Beyoğlu'nda var olan Turabibaba, Okmeydanı, Çıksalın Kütüphaneleri'ne, İstiklal, Yenişehir, Örnektepe, Fetihtepe, Sütlüce, Kadımehmet, Piripaşa ve Dolapdere Millet Kütüphaneleri eklenmiştir.Tophane, Sinanpaşa, Hasköy, ve Hacıahmet Millet kütüphanelerinin açılışı bina yapım ve tadilat süreçlerinin sonunda gerçekleşecektir.