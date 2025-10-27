Her odada 1,5 ton su tüketilen otellere su tasarrufu projesi

TÜRKİYE'nin en çok otel ve oda sayısına sahip kenti Antalya'da, su tasarrufuna yönelik proje hazırlandı. Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün verilerine göre bir otel odasında günde ortalama 1500 litre su tüketildiği, Su Stresi Haritasına göre Türkiye'nin 2050 yılında 'yüksek stres' yaşayacak ülkeler arasında yer aldığı belirtilirken, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından hayata geçirilecek '1 Damla 1 Dünya' projesiyle 306 bin 532 odanın bulunduğu Antalya'daki otellerde su israfının önüne geçilmesi hedefleniyor.

AKTOB, '1 Damla 1 Dünya' ismiyle Antalya genelindeki tüm otellerde su tasarrufu projesi başlatıyor. Projenin startı, kasım ayındaki AKTOB'un Turizm Resort Kongresi'nde verilecek. Antalya 1146'sı turizm işletme belgeli olmak üzere basit konaklama belgeli tesislerle birlikte toplam 2 bin 760 otel ve 656 bin 212 yatak sayısıyla Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm kentlerinden biri konumunda. Tüm bu otellerde toplam 306 bin 532 oda bulunuyor ve bunların 255 bin 721'i AKTOB üyesi turizm ve yatırım işletme belgeli otellerdeki odalardan oluşuyor.

'SU TALEBİ YÜZDE 20 ARTACAK'

'Yaşamın Başlangıcı ve Kaynağı Suyu Koru' sloganıyla bu kış sezonuyla birlikte start alacak projeye ilişkin bilgi veren AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, "Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ı su stresi yaşayan bölgelerde yaşıyor. Su talebi 2050'ye kadar yüzde 20 artacak. Suyun yönetiminin çok değerli hale geleceği bir dönem geliyor. Biz çocuklarımıza, torunlarımıza, evlatlarımıza iyi bir gelecek bırakmak istiyorsak suyun yönetimini çok dikkatli yapmalıyız. Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede su problemini çok ağır hissedeceğimiz bir dönem geliyor" dedi.

OTELLER YÜZDE 15'İNİ KULLANIYOR

Tatlı su kullanımında tarımın yüzde 70, sanayinin yüzde 20, hanelerin yüzde 10'unu harcadığını belirten Kaan Kavaloğlu, "Oteller bu sistemin içerisindeki suyun yüzde 15'ini tüketiyor. Suyun tasarrufunun 3 temel stratejisi var. Azaltacağız, yeniden kullanacağız ve suyu israf eden bir sistem varsa bunu tamamen değiştireceğiz. Bu projenin oteller için su konusunda sadece ticari bir durum olarak değil ekolojik dengeye bir katkı, ülkemizin geleceğini garanti altına alma anlamında bu projenin bir milat kabul edilmesini rica ediyorum. Su bizim için hayat, yaşamsal bir ihtiyaç. Bunun için de biz turizmciler otelciler olarak üzerimize düşeni yapmakla görevliyiz" diye konuştu.

'TÜRKİYE 'YÜKSEK STRES' ALTINDA'

AKTOB'un su tasarrufuna yönelik hazırladığı proje kapsamında çarpıcı bilgilere de yer veriliyor. Buna göre Dünya Kaynakları Enstitüsü'nün (WRI) 2050 yılına kadar su stresinin en yüksek olacağı bölgeleri gösteren 'Su Stresi Haritası'na göre Türkiye, 'kırmızı' yani 'yüksek stres' altındaki bölgede yer alıyor. Türkiye'nin güneyi ve batısı ise 'son derece yüksek stres' bölgeler olarak gösteriliyor. Haritada bölgeler, son derece yüksek (yüzde 80 ve üzeri), yüksek (yüzde 40-80), orta- yüksek (yüzde 20- 39), orta- düşük (yüzde 10- 19), düşük (yüzde 10 ve altı) olarak ifade ediliyor. Ayrıca senaryoya göre sıcaklıkların 2100'de 2,8 ile 4,6 derece arasında artacağı da öngörülüyor.

Su tasarrufu yapan tesislerin çevreye duyarlı turistler için cazip hale geldiği vurgulanan AKTOB'un projesinde, su tasarrufu için 3 temel strateji hedeflendi. Bunlar şöyle sıralandı:

"Kullanılan su miktarı çeşitli yöntemlerle azaltılmalı israfın önüne geçilmelidir. Binalarda yağmur suyu hasadı ve gri su kullanım sistemleri kullanılarak suyun yeniden kullanılması sağlanmalıdır. Suyu israf eden ekipmanlar veya yöntemler suyun verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak şekilde değiştirilmelidir. Bir otel odası günde ortalama 1500 litre su tüketiyor. Su ve enerji verimli uygulamalar işletme giderlerini yüzde 10-15 azaltabilir. 2050 yılına gelindiğinde 2,4 milyar insanın su stresi altında yaşıyor olması öngörülüyor."

OTELLER NASIL TASARRUF EDEBİLİR

Projede otellerin su tasarrufunu nasıl sağlayabileceğine ilişkin şu veriler yer aldı:

"Yüzde 20- 40 arasında duş- banyo / 15 litre yıkama başına tasarruf. Lavabo ve eviyelerde 6 lt/dk, duşlarda ise 8 lt/dk'yı geçmeyecek şekilde musluk ve batarya kullanarak su kullanımını azaltabiliriz. Az su kullanımı için muslukların altındaki vanayı bir miktar kısarak ve musluk uçlarına perlatör takarak su kullanımını azaltabiliriz."

Projede yağmur suyu hasadı yapılarak, kazanılan suyun özellikle bahçe sulamasında; gri su sistemiyle lavabo ve duşlarda kullanılan suyun ise farklı alanlarda yeniden kullanabileceği belirtilirken, suyun ısınmasını beklerken akan suyu toplayıp temizlikte, çiçek sulamada yeniden kullanabileceği, sebze ve meyveleri yıkamak için kullanılan suyun da çiçek sulama vb. yerlerde yeniden kullanabileceğine işaret edildi.

YAĞMUR SUYU ALTERNATİF KAYNAK

Toplanan yağmur suyunun tuvalet rezervuarları, temizlik, yeşil alan sulama, araç yıkama, iç mekan ısıtma, endüstrilerde proses suyu vb. olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılabileceği, evsel kullanımlardan kaynaklanan gri suların basit bir ön arıtma işleminden geçirildikten sonra otel, okul, hastane, toplu konutlar ve kamu binalarında yeniden kullanılabilmesinin mümkün olacağına projede yer verildi.

Otellerin suyla ilgili bazı ürün ve kullanım şekillerini değiştirerek sağlanabilecek tasarruf şekilleri de şöyle sıralandı:

"Klasik muslukları, sensörlü ve düşük basınçlı musluk, batarya ve perlatörle değiştirerek yüzde 50 oranında su tasarrufu sağlanabilir. Çok su tüketen sifonları çift kademeli, tasarruflu sifon sistemleriyle değiştirerek yüzde 75'e varan su tasarrufu sağlanabilir. Sızdıran ve arızalı tesisatı tamir ederek veya yenisiyle değiştirerek su israfını önlenebilir. Peyzaj alanlarında çok su tüketen bitkileri kuraklığa dayanıklı ve az su isteyen bitkilerle ve geleneksel sulama sistemlerini verimli sulama sistemleriyle değiştirerek tasarruf sağlanabilir."