Her gün 250 haneye sefer tasları ile sıcak yemek servis edilecek

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Keşan Belediyesi Toptancı Hali'nde hazırlanan Aşevi'nin lansmanı saat 12.00'de başladı.

Lansman programına; Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, KİSEV'in kurucuları ve basın mensupları katıldı.

Programda konuşan ve Keşan'ın özlemle beklediği bir organizasyonu hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Helvacıoğlu, "Keşan'ımız bu organizasyonu özlemle bekliyordu. Yaklaşık 250 haneye her gün tek tek sefer tasları ile dağıtım gerçekleştiren bir Aşevi organizasyonumuz var. Yürekleri ısıtan bir hizmeti bugün başlatmak üzere bir aradayız. İnsana dokunan birçok çalışmayı sizlerin de desteği ile hayata geçirdik. Edirne Valiliğimiz önderliğinde kurduğumuz ve tüm kurumlarımızın desteğiyle yaşatacağımız Keşan Aşevimizi hizmete açıyoruz. Burada; dezavantajlı vatandaşlarımızın günlük sıcak yemek ihtiyacını karşılayacağız. Aşevi faaliyetlerimiz KİSEV bünyesinde yürütülecek. Gıda mühendisinden aşçısına, bulaşıkçısından şoförüne kadar tecrübeli bir ekip kurduk. Kaymakamlığımız ile işbirliği içinde, Keşan'da bulunan yaşlı ve bakıma muhtaç, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın tespiti yapılarak araçlarla evlerine ulaşacağız. Buraya gelip yemek alan vatandaşlarımızla birlikte, gelemeyen, tek başına yaşayan, engelli vatandaşlarımıza da yemek götüreceğiz. Amacımız Keşan'da hiç kimsenin yatağa aç girmemesidir. Aç ve açıkta kimsenin kalmamasıdır. Kendimize sakladığımız değil, paylaştığımız bizimdir. Bu anlamda; Keşan Aşevimiz, sadece bir sosyal sorumluluk projesi değil, olanın olmayana bir borcu olduğu bilinciyle oluşturulmuş bir gönül projesidir. Aşevimizin bir günlük yemek masrafı 5 bin TL. Gönüllü hemşehrilerimiz bu bedel karşılığında hayır yapabilirler. Ayrıca gönlünden ne koparsa, neyi paylaşabilecek durumdalarsa hem maddi hem manevi desteğe de her zaman kapımız açık. 1 kg fasulyeyi de 10 ekmeği de gıda paketini de aşevimize kabul ediyoruz. Vatandaşlarımız adak kurbanlarını da Aşevimize bağışlayabilir." dedi.

Aşevi geleneğinin kültürümüzün çok önemli bir parçası olduğunu daha önce de Keşan'da aşevi bulunduğunu, şimdi bu organizasyonu daha da kurumsallaştırdıklarının altını çizen Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, şunları söyledi: "Bu bir kamu vazifesinin yanı sıra inancımızın da gereğidir. Bunlar hiçbir karşılık beklemeden, yalnızca Allah rızası gözetilerek yapılmış eserlerdir. İnsanın insana emanet olduğu bilincine sahip olduğumuzun ispatıdır. Medeniyet yolumuzun hiç sönmeyecek kandilleridir.Aşevi'mize yapılacak yardımları ve bağışları da kabul edeceğiz. Bir takım hayırsever vatandaşlarımız bizlere ulaştılar. Burada yapılacak masraflara da katılacaklarını söylediler. Onlara da şükranlarımızı sunuyoruz. Bu birlik ve beraberlik ruhu mübarek Ramazan Ayı münasebetiyle daha da anlamlanacak… İnanıyorum ki; Keşanlı hemşehrilerim destek vermek için birbiriyle yarışacak… Küçücük bir tebessüme vesile olabilmek bizler için sevinç kaynağı olacak. Çünkü; alan el ile veren elin buluşması, ince fikrin ve gönül zarafetinin ürünüdür. Birbiriyle entegre çalışan Sosyal Hizmet Çadırımız, KİSEV ve Aşevi'miz merhametin, iyiliğin ve güzelliğin, dünyayı nasıl başkalaştırdığının göstergeleridir. Keşan Aşevi'nin her daim yürekleri ısıtmasını ve yüzlerde tebessümlere vesile olmasını diliyorum. Tüm hemşehrilerimin Ramazan'ını mübarekliyorum. Ramazan Ayı'nın ruhuna uygun bir yakınlaşma ve manevi olgunlaşmaya vesile olmasını diliyorum. Keşan'ımıza ve buradan faydalanacak tüm kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Helvacıoğlu konuşmasının sonunda Aşevinde hedefin sadece Ramazan Ayı değil tüm yıl ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırmak olduğunu vurguladı ve Aşevi organizasyonunda emeği geçen tüm kamu, özel sektör, oda borsa, kurum kuruluş, dernek ve STK temsilcileri ve muhtarlara teşekkür etti.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz da Edirne Valiliği'nin önderliğinde Aşevi organizasyonuna başladıklarını ve hiçbir ayrım yapılmadan tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşacaklarını dile getirdi.

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