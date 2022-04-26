Her gün 150 eve sıcak yemek ulaştırılıyor

İslahiye Belediyesinin aşevi bünyesinde kurduğu "Gönül Sofrası" ile her gün ilçedeki 150 haneye sıcak iftar yemeği ulaştırılıyor.

Belediye Başkanı Kemal Vural, konuya ilişkin açıklamasında, belediyenin garajı yanında kurulan mutfakta, ramazan ayına özel "Gönül Sofrası" uygulamasını başlattıklarını belirtti.

Gönül belediyeciliği yaptıklarını ifade eden Vural, "Özellikle yemek yapamayacak durumda olan yaşlılar, engelliler ve evinde yatan hastalar için ilçemizdeki 150 ailemize iftar saatinde sıcak yemek hizmeti sunuyoruz. Belediye imkanları ile başlatmış olduğumuz bu uygulamada, çevremizdeki hayırsever vatandaşlarımızın da gönül soframıza destek olmaların bekliyoruz." ifadelerini kullandı.