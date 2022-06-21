'Her engelin üstesinden gelebilecek kapasite ve zihniyete sahibiz'

ATATÜRK Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencilerinin 'Engel olma farkında ol' sloganıyla gerçekleştirdikleri toplumsal duyarlılık projesinde 5 engelli, Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde 1 gün garsonluk yaptı. Müşterilerin isteklerini karşıladıklarını söyleyen görme engelli Tansu Çiller Kara, "Biz her engelin üstesinden gelebilecek kapasiteye, zihniyete sahibiz" dedi.

Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencileri Zeliha Hıdıroğlu, Aybüke Sağıroğlu ve Ömer Faruk Binici, toplumsal duyarlılık sağlamak amacıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile ortak program düzenledi. Öğrenciler tarafından daha önce belirlenen farklı engelli gruplarından 5 öğrenci, Olimpiyat Parkı sosyal tesislerinde 1 gün süreyle garsonluk yaptı. Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Derya Gürcan Yıldırım, Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe'nin de izlediği projede engelliler, gün boyu gelen müşterilerden sipariş aldı, taleplerini yerine getirdi. Ellerinde sipariş defteri, tepsilerinde çay, dondurma, börek siparişlerini misafirlere sunan engelliler, 1 gün süreyle de olsa çalışmanın mutluluğunu yaşadı.

Engelliler, 1 günlük çalışmanın sonunda Olimpiyat Parkı'ndaki Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nde şarkılar söyleyip eğlendi. Gün dolayısıyla engellilere hediyeler verildi.