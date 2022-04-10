'Her 5 hastadan 1'inde beslenme bozukluğu riski saptandı'

ADANA'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, 30 ilde yapılan çalışmada polikliniklere başvuran her 5 hastadan 1'inde beslenme bozukluğu riski saptadıklarını belirtti. Prof. Dr. Gündüz, "Beslenme bozukluğunun genel olarak birtakım olumsuz sonuçlara yol açtığını bilmemiz gerekiyor. Enfeksiyon oranındaki artmalar, beslenme bozukluğu ile bire bir ilişkilidir" dedi.

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Türkiye Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon (KEPAN) Derneği Başkanı Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, kilo kaybı, halsizlik, güçsüzlük, kas yorgunluğu, el sıkma ve kavrama gücünde azalma gibi belirtilerle kendini gösteren 'malnütrisyon', diğer bir ifadeyle beslenme bozukluğunun özellikle kanser ve nörolojik hastalıkları bulunanlar, yaşlılar ve yoğun bakım hastalarında yüksek oranda görüldüğünü söyledi.

İnsanların yaşam kalitesini düşüren beslenme bozukluğu ile ilgili tedbirlerin alınması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Gündüz, "Özellikle risk altındaki hastalarımızın, hastanede yatmadığı halde 65 yaş üzeri olan vatandaşlarımızın, nörolojik hastalıkları bulunanların, kanser hastalarımızın mutlaka beslenme bozukluğu içerisinde bulunup bulunmadıkları sağlık merkezlerinde kontrol edilmelidir. Gerekli durumlarda hastanelerimizdeki Nütrisyon Destek Timleri'ne yönlendirilmelidir. Hastaların tıbbi beslenme, diğer bir ifadeyle klinik nütrisyon tedavilerinin mutlaka sağlanması gerekiyor. Çünkü ayaktan başvuru yapan bu hastaların, bir gün hastaneye yattıklarında enfeksiyon sorunları daha zor çözülüyor. Hastanede daha uzun kalıyorlar. Ölüm ya da hastalık oranı daha çok artıyor" dedi.