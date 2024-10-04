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Hepsiburada, KOBİ'lerle Buluşuyor

Hepsiburada, KOBİ'lerle Buluşuyor
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Hepsiburada, 9 Ekim'de Ankara'da 'Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları' etkinliği ile KOBİ'lerle bir araya gelecek. Program, İstanbul ve İzmir'den sonra Ankara'da düzenlenecek ve e-ticaret stratejileri paylaşılacak.

Hepsiburada, 9 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek ' Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları' ile KOBİ'lerle bir araya gelecek.

' Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları' Ankara'daki KOBİ'lerle bir araya gelecek. İzmir'de başlayarak, Ankara ve İstanbul'da devam edecek olan program, sayısız panel ve etkinliklerle katılımcılarını ağırlayacak.

9 Ekim'de Ankara'da bir otelde, kapılarını açacak olan programa Hepsiburada Grup Başkanı Ender Özgün ev sahipliği yapacak. Özgün, Hepsiburada ile dijitalleşme yolculuğuna çıkan KOBİ'lere özel ayrıcalıklı fırsatları ve sürdürülebilir çözümleri paylaşarak, girişimcilere e-ticarette satışların en yoğun olduğu dönemlerin hemen öncesinde cirolarını artırmak için yapılabilecek stratejileri de aktaracak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Etkinlikler Hepsiburada İstanbul Ekonomi Ankara Turizm Güncel İzmir

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