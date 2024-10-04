Hepsiburada, KOBİ'lerle Buluşuyor

Hepsiburada, 9 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirilecek ' Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları' ile KOBİ'lerle bir araya gelecek.

' Hepsiburada İş Ortağım Buluşmaları' Ankara'daki KOBİ'lerle bir araya gelecek. İzmir'de başlayarak, Ankara ve İstanbul'da devam edecek olan program, sayısız panel ve etkinliklerle katılımcılarını ağırlayacak.

9 Ekim'de Ankara'da bir otelde, kapılarını açacak olan programa Hepsiburada Grup Başkanı Ender Özgün ev sahipliği yapacak. Özgün, Hepsiburada ile dijitalleşme yolculuğuna çıkan KOBİ'lere özel ayrıcalıklı fırsatları ve sürdürülebilir çözümleri paylaşarak, girişimcilere e-ticarette satışların en yoğun olduğu dönemlerin hemen öncesinde cirolarını artırmak için yapılabilecek stratejileri de aktaracak.