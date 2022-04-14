Hepsiburada, BM'nin Cinsiyet Eşitliği Yuvarlak Masa panelinde Türkiye'yi temsil etti

Birleşmiş Milletler çatısı altında kurumsal sürdürülebilirliği hedefleyen Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UN Global Compact) imzalayan kurumlar arasına katılan Hepsiburada, sözleşmeye ilişkin dünya çapında düzenlenen BM Yuvarlak Masa panelinde de İnsan Kaynakları Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu sözcülüğünde Türkiye'yi temsil etti.

Hepsiburada, geçtiğimiz mart ayında İstanbul'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) Türkiye 10. Genel Kurul Toplantısı'nda attığı imzayla, BM çatısı altında kurumsal sürdürülebilirliğin desteklenmesi hedefiyle kurulan bu seçkin inisiyatifin bir parçası oldu.

BM çatısı altında cinsiyet eşitliği ve kurumsal sürdürülebilirlik hedefiyle kurulan inisiyatifin seçkin üyeleri arasına katılan Hepsiburada, sözleşmeye ilişkin yine BM'nin 7 Nisan'da düzenlediği Yuvarlak Masa panelinde de Türkiye'yi temsil eden tek şirket oldu. BM Avrupa Ekonomik Komisyonu UNECE'nin Cinsiyet Eşitliği için Yuvarlak Masa paneline, UNECE Yüksek Sekreteri Olga Algayerova, BM yetkilileri ve Danimarka'dan İngitere'ye, Kanada'dan İspanya'ya, Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzalamış 6 ülkeden şirket temsilcileri ile Hepsiburada İnsan Kaynakları Grup Başkanı Esra Beyzadeoğlu katıldı. BM resmi internet sitesi üzerinden dünya çapında izlenebilen herkese açık panelde Esra Beyzadeoğlu Hepsiburada'nın cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamına yaklaşımını, Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne atılan imzanın gerekçelerini anlatma imkanı buldu.

'HEPSİBURADA HER FIRSATTA HER ALANDA KADINLARA DESTEK VERİYOR'

Hepsiburada'nın çok sayıda yönetici ve mühendislerinin kadınlardan oluştuğuna dikkat çeken Beyzadeoğlu, yeni istihdam yaratırken de dengeyi kadınlar lehine daha da ileri taşımaya çalıştıklarını vurguladı. Hepsiburada'nın, halihazırda tüm çalışanlarının yüzde 49.5'unu oluşturan kadın çalışanları için her konuda pozitif ayrımcılık yaptığının da altını çizen Beyzadeoğlu, bu açıdan Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne attıkları imzanın, Hepsiburada açısından büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Beyzadeoğlu, "Hepsiburada kadınlara, kadın istihdamına ve kadın girişimcilere hem kendi gücü ve öz kaynakları ile hem de çeşitli devlet kurumları, STK'lar ve başta finans diğer kurumlarla iş birlikleri ile çok önemli destekler sağlıyor. Sadece Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımız ile, 2017 yılından bu yana 29 binden fazla girişimci kadına, 110 kadın kooperatifine ve 33 sivil toplum kuruluşuna destek olduk. Bu rakamlar ve artış eğilimi bile, vizyonlarını genişletme imkanı ve yeterli olanak ve destek verildiğinde, 'Kadın Gücü'nün neleri başarabildiğini çok net şekilde gösteriyor" dedi.

Hepsiburada'nın kendi kadın çalışanlarına da standart yapıların dışında, çalışan destek programı ile psikolojik destekler, esenlik programları ile spor, beslenme, aile, çocuk odağında fiziksel ve sosyal imkanlar acil yardım fonları, kariyerlerine yönelik eğitim programları, yeni mezun kadın mühendisler için özel işbirlikleri ve kariyer kampları gibi her fırsatta ve her alanda pozitif ayrımcılık yaptığını belirten Beyzadeoğlu, sözlerini, "Bu gibi basit ve zaten olması gereken uygulamalar ve fark yaratan yeni yaklaşımların, bu yöndeki vizyon, yatırım ve kararlılıkla bir şirketin kadınların kendilerini geliştirmelerine nasıl destek olabileceğini gösteriyor" diyerek tamamladı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel