Hepsiburada, 'Bir Gülüş Yeter' projesiyle deprem bölgesindeki çocukları sevindiriyor

Hepsiburada, deprem bölgesinde yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. 'Bir Gülüş Yeter' etkinlikleriyle çocuklarla bir araya gelen Hepsiburada, keyifli vakitler geçirmelerini sağlıyor.

Hepsiburada, çocukların gülüşünden ilham alarak hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi "Bir Gülüş Yeter" ile deprem bölgesindeki çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, deprem bölgesinde yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle depremden etkilenen çocuklar, gençler ve aileleri için verdiği desteği sürdürüyor.

"Hepsiburada Sözü" sloganıyla deprem bölgesine yönelik pek çok projeyi hayata geçiren Hepsiburada, bu projelerin bir parçası olan "Bir Gülüş Yeter" etkinlikleriyle çocuklarla bir araya geliyor.

Geçen günlerde "Bir Gülüş Yeter" kapsamında Hatay İskenderun'un Orhangazi ve Bitişik Köylerinde 500'den fazla çocukla bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenleyen Hepsiburada, çocuklarla geçirdiği keyifli vakitleri artırmayı hedefliyor.

Verilen bilgiye göre, çocukların güzel zaman geçirmesi amacıyla düzenlenen ve gün boyu devam eden eğlenceli aktiviteler ve oyunlar çocuklar için özel olarak hazırlanan alanda gerçekleşti.

Düzenlenen etkinliklere Hepsiburada çalışanlarından oluşan HepsiGönülden gönüllüleri de katılarak çocuklarla beraber oyunlar oynayıp, atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

23 Nisan'dan beri depremden etkilenen bölgelerde devam eden Hepsiburada "Bir Gülüş Yeter" etkinlikleri ile bu zamana kadar toplam 3 binden fazla çocuğa ulaşılmış oldu.

Hepsiburada "Bir Gülüş Yeter" projesi ile temmuz ve ağustos aylarında da çocuklarla buluşmaya devam edecek.