Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off
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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1. tur ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavakspor, sahasında Üsküdar Belediyespor'u 36-35 mağlup etti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1. tur ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavakspor, sahasında Üsküdar Belediyespor'u 36-35 mağlup etti.
Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk yarısını 19-17 önde geçen Armada Praxis Yalıkavakspor, karşılaşmayı da uzatmalarda 36-35 kazandı.
İlk maçta da rakibine 32-29 üstünlük kuran Armada Praxis Yalıkavakspor, seride durumu 2-0 yaparak yarı finale yükseldi.
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023