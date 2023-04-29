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Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off

Hentbol: Kadınlar Süper Lig play-off

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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1. tur ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavakspor, sahasında Üsküdar Belediyespor'u 36-35 mağlup etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1. tur ikinci maçında Armada Praxis Yalıkavakspor, sahasında Üsküdar Belediyespor'u 36-35 mağlup etti.

Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk yarısını 19-17 önde geçen Armada Praxis Yalıkavakspor, karşılaşmayı da uzatmalarda 36-35 kazandı.

İlk maçta da rakibine 32-29 üstünlük kuran Armada Praxis Yalıkavakspor, seride durumu 2-0 yaparak yarı finale yükseldi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel

Üsküdar Güncel Haberler

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