Kastamonu Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'a mağlup oldu
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. hafta kapanış maçında Kastamonu Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'a 35-36 mağlup oldu. Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 15-17 üstünlüğüyle tamamlandı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. hafta kapanış maçında Kastamonu Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'a 35-36 mağlup oldu.
Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 15-17 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kaynak: AA / Güncel