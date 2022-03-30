Hentbol: Kadınlar Süper Lig
AA - Özgür Alantor - Güncel
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. hafta erteleme maçında Kastamonu Belediyespor, kendi evinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 36-32 yendi.
KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. hafta erteleme maçında Kastamonu Belediyespor, kendi evinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 36-32 yendi.
Kastamonu Merkez Spor Salonu'ndan oynanan müsabakanın ilk yarısını Kastamonu ekibi 16-15 önde tamamladı.
AA / Özgür Alantor - Güncel