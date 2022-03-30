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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. hafta erteleme maçında Kastamonu Belediyespor, kendi evinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 36-32 yendi.

KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. hafta erteleme maçında Kastamonu Belediyespor, kendi evinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 36-32 yendi.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'ndan oynanan müsabakanın ilk yarısını Kastamonu ekibi 16-15 önde tamamladı.

AA / Özgür Alantor - Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Spor Toto Süper Lig, Kastamonu, Hentbol, Güncel, Haberler

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