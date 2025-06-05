Henning Otte, Federal Ordu Sorumlusu Olarak Göreve Başladı

Henning Otte, Federal Ordu Sorumlusu Olarak Göreve Başladı
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Hristiyan Demokrat Birlik Partili Milletvekili Henning Otte, Alman Meclisi'nde yapılan oylama sonucu Federal Ordu Sorumlusu olarak göreve başladı. Otte, milletvekilliğini bırakacak ve silahlı kuvvetler üzerindeki parlamento denetimine yardımcı olacak.

Hristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Milletvekili ve Alman Meclisi Federal Ordu Sorumlusu Henning Otte, yemin ederek görevine resmen başladı.

Otte, Federal Ordu Sorumluluğu için 21 Mayıs'ta Alman Meclisinde yapılan gizli oylamada 391 "evet" oyuyla seçildi. Oylamada 188 milletvekili ise Otte'nin adaylığına "hayır" oyu verdi.

Otte, yeni görevine seçilmesi nedeniyle milletvekilliğini bırakmak zorunda kalacak.

Almanya'da Meclis Federal Ordu Sorumlusu, Anayasa'nın 45. maddesi, b fıkrası uyarınca Federal Meclisin silahlı kuvvetler üzerindeki parlamento denetimine yardımcı olmak üzere görev yapıyor.

Temel görevlerinin arasında askerlerin temel haklarının korunması ve iç yönetim ilkelerine uyulmasını denetlemek de yer alıyor.

Silahlı kuvvetlerin iç durumu hakkında edindiği bilgiyi kapsamlı raporla yılda bir kez Alman Federal Meclisine sunuyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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