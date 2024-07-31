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Sivil toplum kuruluşları Hamas liderinin suikastını protesto etti

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İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye grup, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını protesto etti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye grup, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını protesto etti.

Fatih Camisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra avluda toplanan grup, "Milyonlarca şehitle Kudüs'e yürüyoruz" yazılı pankart açtı.

Buradan hareket eden kalabalık, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar attı.

Beyazıt Meydanı'na yürüyen grup, yürüyüş sırasında suikastı protesto etmek için cep telefonlarının ışıklarını açtı.

Polis, yürüyüş boyunca çevrede güvenlik önlemi alırken, Fevzipaşa Caddesi trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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