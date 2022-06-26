Heniyye'den Lübnan'daki Filistinli mültecilerin şartlarının iyileştirilmesi çağrısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Lübnan yönetiminden ülkedeki kamplarda yaşayan Filistinli mültecilerin koşullarının iyileştirilmesini istedi.

Hamas'ın Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde düzenlediği etkinliğe katılan Heniyye, başta bu ülkedeki mülteciler olmak üzere Filistin meselesi ve direnişle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hamas'ın Lübnan'da yürüttüğü yardım kampanyaları ve projelerinin süreceğini ifade eden Heniyye, Lübnan yönetimine mülteci kamplarındaki Filistinlilerin yaşam koşullarını iyileştirme çağrısı yaptı.

Heniyye, ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansının (UNRWA) çalışmalarını durdurma girişimlerinin, kamplardaki mültecileri olumsuz etkilediğine işaret etti.

Dönüş hakkına da değinen Heniyye, Hamas'ın, bu hakkın kutsallığına inandığını ve bundan feragat etme ve alternatif vatan projelerine de karşı olduğunu dile getirdi.

Direniş Filistin'in kurtuluşu için stratejik seçenek

Hamas'ın hiçbir ülke ve de partiyle sorunu olmadığını vurgulayan Heniyye, "Kimseye düşman değiliz. Bizim savaşımız Siyonist düşmanla. (İsrail'le) Normalleşmeyi de suç sayıyoruz." dedi.

Heniyye, başta askeri olmak üzere her alandaki direnişin, Filistin'in kurtuluşu için stratejik seçenek olduğunu vurguladı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular konusuna da değinen Heniyye, ne pahasına olursa olsun tutukluların serbest kalması için çalışacaklarını söyledi.

Hamas lideri Heniyye, Filistinli mültecilerle buluşmak üzere 21 Haziran'da Lübnan'a gitmişti.