Hendek'teki Patlamada Ölen İşçinin Kimliği Belirlendi
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçinin kimliği, ailesinin teşhisiyle Mesut Simay olarak belirlendi. Kesin kimlik tespiti için DNA incelemesi yapılacak.
ÖLEN İŞZİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Sakarya'nın Hendek ilçesinde makarna fabrikasındaki patlamada işçi Mesut Simay'ın ailesi tüm hastaneleri dolaşmasına rağmen Simay'ı bulamadı. Fabrikanın 5'inci katında merdivenlerde yanarak ölü bulunduktan sonra otopsi merkezine götürülen erkek cesedin teşhisi için aile otopsi merkezine çağrıldı. Ailenin teşhisi sonrası ölen kişinin Mesut Simay olduğu belirlendi. Kimliğin kesin teşhisi için adli tıp kurumunda DNA incelemesi yapılacağı öğrenildi.