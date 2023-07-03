Hendek'teki Patlamada Ölen İşçiler İçin Anma Töreni Düzenlendi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamada hayatını kaybeden işçiler için anma töreni düzenlendi. İşçilerin yakınları, avukatları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri bir araya gelerek adalet talebinde bulundu.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz 2020'de meydana gelen patlamada yaşamını yitiren işçiler için fabrika önünde anma töreni düzenlendi.

İşçilerin yakınları, avukatları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ve Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, Yukarıçalıca Mahallesi'nde bulunan fabrika önünde bir araya geldi.

"Hendek İçin Adalet" yazılı pankart taşıyan grup, "Kaza değil katliam, kaza değil cinayet" sloganları atarak, fabrika kapısına yürüdü.

Müşteki avukatlarından Evren İşler, burada yaptığı konuşmada, 3 yıl önce yaşanan patlamayı "katliam" olarak nitelendirerek, yaşamını yitiren işçileri ve yaralıları anmak için toplandıklarını söyledi.

Avukat Gülşen Uzuner de hukuki süreci ilmek ilmek tırnaklarıyla ördüklerini, canını kaybeden her işçinin hesabını soracaklarını belirtti.

Patlamada ölen Sebahattin Tepeçınar'ın ablası Hatun Göktepe, cezaları yeterli bulmadığına değinerek, "Bizim canımız hala yukarıda, bunlar gerçek cezalarını almadıkları sürece canlarımız orada, inmeyecek aşağıya." diye konuştu.

Hayatını kaybeden Halis Yılmaz'ın babası Muammer Yılmaz ise bilirkişi raporları ve soruşturma safhasındaki tüm evrakları okuduğunu aktararak, sadece adalet peşinde olduklarını vurguladı.

Halis Yılmaz'ın kız kardeşi Mervenur Yılmaz da mücadelesini sonuna kadar yürüteceğini kaydetti.

Süreç

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde, yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz 2020'de, saat 11.15'te meydana gelen ve olay yerine 50 kilometre mesafedeki kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların, 9 Temmuz'da, saat 11.35'te kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da 3 asker şehit olmuş, 4 jandarma personeliyle kamyon şoförü yaralanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 kişi hakkında hazırlanan 27 sayfalık iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Davanın 28 Şubat 2022'de görülen karar duruşmasında, mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan, sanıklar, fabrika sahiplerinden Yaşar C. ve Ali Rıza Ergenç C'yi 16 yıl üçer ay, Hasan Ali V'yi 12 yıl 6 ay ve tutuksuz sanıklar Erşan Ö, Asiye A, Aslı B. ve Ahmet Ç'yi 6 yıl sekizer ay hapis cezasına çarptırmıştı.