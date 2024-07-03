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Hendek'teki Patlamada Hayatını Kaybeden İşçiler Anıldı

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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren işçiler, fabrika önünde anıldı. İşçilerin yakınları, avukatları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, adalet arayışını vurgulayarak fabrika kapısına yürüdü. Patlamada hayatını kaybeden işçilerin aileleri ve temsilcileri de konuşmalar yaparak adalet taleplerini dile getirdi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz 2020'de meydana gelen patlamada yaşamını yitiren işçiler, fabrika önünde anıldı.

???????Yukarıçalıca Mahallesi'ndeki işletmenin yakınında bir araya gelen işçilerin yakınları, avukatları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, fabrika kapısına yürüdü.

Müşteki avukatlarından Gülşen Uzuner, burada yaptığı konuşmada, kaybettikleri 7 can için adalet arayışını sonuna kadar yürüteceklerini vurguladı.

Çalışma yaşamında kamusal sorumlulukların yerine getirilmemesinden kaynaklı ölmeyi değil, ekmeklerini kazanırken sevdiklerine hayatı güzel geçirmeyi miras bırakmak istediklerini belirten Uzuner, "Hepimiz emeğimizle kazanıyoruz, emeğimizle yaşamak istiyoruz. Ölümüzün arkasından sevdiklerimiz gelip buraya ağıt yakmasın, slogan atmasın istiyoruz. Bizim esas derdimiz budur." dedi.

Dava dosyasında işverene verilen ceza miktarını yeterli bulmadıklarının altını çizen Uzuner, başka patlamalar ve ölümler yaşanmaması adına sanıkların "olası kast"tan ceza almalarını istediklerini sözlerine ekledi.

Patlamada hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar'ın ablası Hatun Göktepe, Halis Yılmaz'ın kız kardeşi Mervenur ve babası Muammer Yılmaz ile sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri de birer konuşma yaptı.

Süreç

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde, yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz 2020'de, saat 11.15'te meydana gelen ve olay yerine 50 kilometre mesafedeki kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 kişi hakkında hazırlanan 27 sayfalık iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Davanın 28 Şubat 2022'de görülen karar duruşmasında, mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan, sanıklar, fabrika sahiplerinden Yaşar C. ve Ali Rıza Ergenç C'yi 16 yıl üçer ay, Hasan Ali V'yi 12 yıl 6 ay ve tutuksuz sanıklar Erşan Ö, Asiye A, Aslı B. ve Ahmet Ç'yi 6 yıl sekizer ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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