Hendek'teki Patlama Kurbanları Anıldı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 3 yıl önce havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın yıl dönümünde hayatını kaybeden 7 kişi, yakınları, STK üyeleri, avukatlar ve vatandaşların da katıldığı programla anıldı.

Hendek'te, Yukarı Çalıca mevkinde bulunan Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda 3 yıl önce meydana gelen patlamada 7 işçi hayatını kaybetti, 127 kişi ise yaralandı. Patlamanın ardından yapılan yargılama sürecinde 7 sanığa 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçlarından 6 yıl 8 ay ile 16 yıl 3 ay arasında hapis cezaları verildi. Patlamanın yıl dönümünde, ölen işçiler için anma etkinliği düzenlendi. Hayatını kaybeden işçilerin yakınları, STK üyeleri, avukatlar ve vatandaşlar fabrika önünde hayatını kaybeden işçileri andı. Fabrikanın giriş kapısına kadar yürüyüş yapanlar, 'Hendek için Adalet' pankartı taşıdı.