Hendek'teki Makarna Fabrikasındaki Patlama: 1 Ölü, 30 Yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde dün 1 kişinin öldüğü 30 kişinin de yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamada, bölgede olay yeri incelemesi sürüyor. Polis ekipleri, patlama riskine karşı bölgeye girişlere izin vermiyor, fabrikanın yakınına görevliler harici kimse yaklaştırılmıyor. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri de bölgede hazır bekliyor.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN/HENDEK(SAKARYA),