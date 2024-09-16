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Hendek'teki Makarna Fabrikasında Patlama: 1 Ölü, 30 Yaralı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 6'sı ağır 30 kişi yaralandı. Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 6'sı ağır, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlama sonrası çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Patlamanın ikinci gününde fabrika, havadan görüntülendi.

Hendek ilçesindeki makarna fabrikasının yükleme alanı ve değirmenin bulunduğu bölümde, dün saat 13.00 sıralarında patlama oldu. İlk belirlemelere göre silolardaki gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın çıktı. Patlamada Mesut Simay (27) adlı işçi hayatını kaybederken, 6'sı ağır, 30 kişi yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevre hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Çevre illerden de destek gelirken, yangın ekiplerin çalışmaları sonucu dün akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

Patlamanın 2'nci gününde fabrikanın son hali havadan görüntülendi. Halen silolarından duman çıkan fabrikada ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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