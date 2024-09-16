Hendek'teki Makarna Fabrikası Patlamasında Güvenlik Önlemleri Artırıldı

PATLAMA RİSKİNE KARŞI FABRİKA YAKININA KİMSE YAKLAŞTIRILMIYOR

Sakarya'nın Hendek ilçesinde dün 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamada, bölgede olay yeri incelemesi sürüyor. Polis ekipleri, patlama riskine karşı bölgeye girişlere izin vermiyor, fabrikanın yakınına görevliler harici kimse yaklaştırılmıyor. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri de bölgede hazır bekliyor.