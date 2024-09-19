Üye Girişi
Haberler

Hendek'teki Makarna Fabrikası Patlamasında 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Hendek'teki Makarna Fabrikası Patlamasında 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Patlamaya ilişkin olarak 6 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 7 zanlı ifadeye çağrıldı.

Hendek Adliyesine gelen 7 şüpheliden 6'sı hakkında savcılıktaki sorgu ve işlemlerinin ardından gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan, aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerin de bulunduğu 6 zanlı emniyete götürüldü.

İfadesi alınan 1 şüpheli ise salıverildi.

Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında yaralanan 30 kişi, sağlık ekiplerince Hendek ve Akyazı ilçeleri ile Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere kaldırılmıştı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, biri çocuk, 3'ü itfaiye eri 30 kişinin yaralandığını, 2 kişinin entübe durumda olduğunu duyurmuştu. Soğutma çalışmaları sırasında ise işçilerden Mesut Şimay'ın (27) cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel

sakarya Hendek

Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti

16 ilin valisi değişti

 ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi

FED'den yıllar sonra tarihi faiz kararı

 İsrail'in tek kurşun atmadan kan döktüğü Lübnan'da son durum

İsrail'in tek kurşun atmadan kan döktüğü Lübnan'da son durum
Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum

Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında açık açık yalanladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Semih diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrıldı mı? 19 Eylül Perşembe MasterChef Semih neden stüdyoyu terk etti, Mehmet Şef ne dedi? Uşak Valisi kim oldu? Yeni Uşak Valisi Naci Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Bolu Valisi kim oldu? Yeni Bolu Valisi Abdülaziz Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında? Kırşehir Valisi kim oldu? Yeni Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek kimdir, nereli, kaç yaşında? Bitlis Valisi kim oldu? Yeni Bitlis Valisi Ahmet Karakaya kimdir, nereli, kaç yaşında? Kırklareli Valisi kim oldu? Yeni Kırklareli Valisi Uğur Turan kimdir, nereli, kaç yaşında? Sakarya Valisi kim oldu? Yeni Sakarya Valisi Rahmi Doğan kimdir, nereli, kaç yaşında? Isparta Valisi kim oldu? Yeni Isparta Valisi Abdullah Erin kimdir, nereli, kaç yaşında? Karaman Valisi kim oldu? Yeni Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli kimdir, nereli, kaç yaşında? Burdur Valisi kim oldu? Yeni Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kimdir, nereli, kaç yaşında? Çorum Valisi kim oldu? Yeni Çorum Valisi Ali Çalgan kimdir, nereli, kaç yaşında?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });