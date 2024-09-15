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Hendek'teki Fabrika Patlaması İçin Soruşturma Başlatıldı

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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlama sonrası yaralanan 21 kişi için tedavi sürerken, adli soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Tunç ve Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tunç, " Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum. Patlama sonrası çıkan yangının söndürülmesi ve yaralıların tedavisi için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. Patlamanın nedeni ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır" dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI: YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu 2'si ağır olmak üzere 21 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımızın tedavisi hastanelerde devam etmektedir. Vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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