Hendek'te Yangın: Ev ve Samanlık Kül Oldu
Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan yangında bir ev ve bitişiğindeki samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Dikmen Mahallesinde O.A'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın mahalline Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hendek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Dikmen ve Aksu mahallelerine ait itfaiye araçları yönlendirildi.
Evin eklentisinde bulunan samanlık kısmına da sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.
