Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hendek'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Hendek'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeni Mahalle'de ikamet eden S.Ç'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal, ticareti ve yasadışı ekimi yaptığını tespit etti.

Şüphelinin adresinde narkotik köpeklerinin katılımıyla yapılan aramada, 25 kök marihuana bitkisi, 150 gram kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu, hassas terazi, esrar öğütme aparatı ve çok sayıda yasadışı ekim düzeneği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Sakarya Hendek Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title