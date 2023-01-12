Hendek'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeni Mahalle'de ikamet eden S.Ç'nin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal, ticareti ve yasadışı ekimi yaptığını tespit etti.

Şüphelinin adresinde narkotik köpeklerinin katılımıyla yapılan aramada, 25 kök marihuana bitkisi, 150 gram kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu, hassas terazi, esrar öğütme aparatı ve çok sayıda yasadışı ekim düzeneği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.