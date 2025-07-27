Hendek'te Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Hendek'te Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kontrolden çıkıp bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Adapazarı-Düzce D100 kara yolunun Büyükdere Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan Enis E. (23) idaresindeki 54 AHL 253 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Enis E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsünün cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil olay yerinden çekiciyle kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
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