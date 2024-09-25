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Hendek'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Hendek'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde sabah işe gitmek üzere evinden çıkan E.K., kimliği belirsiz bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan E.K. hastaneye kaldırıldı, polis saldırganı yakalamak için çalışmalara başladı.

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıkan E.K. uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle Mahallesi Remzi Efendi Caddesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için evinden çıkan E.K., kimliği belirlenemeyen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. E.K., vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheli ise kaçtı. Olayın ardından bölgeye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. E.K., ambulansla Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. E.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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