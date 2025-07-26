Hendek'te Orman Yangını: İtfaiye Ekipleri Mücadele Ediyor
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, Beylice ile Hacımbey mahalleleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.
Beylice ile Hacımbey mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.
Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel