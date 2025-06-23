Hendek'te Motosiklet Kazası: 54 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Şaban Gürsu (54) hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Sümbüllü Mahallesi'nde meydana geldi. Şaban Gürsu idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen İ.E. (38) idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Şaban Gürsu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü İ.E. ise gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.