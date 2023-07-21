Hendek'te meydana gelen traktör kazasında hayatını kaybeden kadın defnedildi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen traktör kazasında hayatını kaybeden kadın, kılınan cenaze namazının ardından Kocaali'de defnedildi.

Kaza, dün Hendek ilçesi Eskibıçkı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T. idaresindeki traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü S.T. ile ablası Songül Sarıhan (28) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Sarıhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sarıhan'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilen Sarıhan'ın cenazesi Hendek Rasimpaşa Mahallesi Eseler Küba Camiine getirildi. Burada öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrasında Kocaali ilçesinde defnedildi. - SAKARYA